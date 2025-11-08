Stranger Things Day: l’anteprima a Los Angeles e i primi cinque minuti dell’ultima stagione

Il fenomeno globale che è diventato Stranger Things sta per concludersi con un’epica ultima stagione: in occasione dell’anniversario della scomparsa di Will Byers a Hawkins nel 1983, il 6 novembre i fan in tutto il mondo hanno festeggiato lo “Stranger Things Day”.

Per celebrare questa ricorrenza, si è tenuta a Los Angeles la première globale della quinta e ultima stagione dell’amatissima serie, che ha visto la presenza dei protagonisti Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower, dei creatori Matt & Ross Duffer e del resto del cast.

A seguire Netflix ha rilasciato in anteprima esclusiva i primi cinque minuti dell’attesissima quinta stagione, il capitolo conclusivo della serie debutterà su Netflix in tre volumi: il Volume 1 il 27 novembre (ep.1-4), il Volume 2 (ep.5-7) il 26 dicembre e il Finale il 1º gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana).

