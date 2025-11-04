Nuova Igea Virtus: ingaggiato l’attaccante Sebastiano Longo

Sebastiano Longo è il nuovo attaccante della Nuova Igea Virtus. Classe 1998, in questa prima parte della stagione ha vestito la maglia della Virtus Francavilla nel girone H di serie D. Il calciatore si lega al club fino alla stagione 2026/2027.

Il nuovo acquisto giallorosso, barcellonese, ritorna a vestire la maglia della Nuova Igea Virtus dopo le due scorse esperienze con la squadra della propria città, l’ultima delle quali nella stagione 23/24.

Queste le prime parole ufficiali di Longo:

“Sono emozionato e contento di essere ritornato a casa. Ringrazio la società, in primis il presidente, il direttore e l’allenatore per la fiducia. Non aspettavo altro e desideravo fortemente di tornare alla Nuova Igea Virtus. Mi metterò al servizio di un grande gruppo e non vedo l’ora di riabbracciare tutti al d’Alcontres-Barone.”