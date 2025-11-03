Nuova Igea Virtus vince a Reggio e conferma il primato

L’Igea Virtus continua a sorprendere e si impone con autorità sul campo della Reggina, vincendo 0-1 grazie al gol di Cicirello al 61’. La squadra di Salvatore Marra ha mostrato compattezza, pressing efficace e grande maturità tattica, riuscendo a controllare le offensive dei padroni di casa e a capitalizzare l’unica occasione decisiva della partita.

La cronaca del match

Il match al “Granillo” è iniziato con i giallorossi determinati: al 7’ Cicirello ha cercato la rete, salvato in extremis da Adejo. La difesa a tre dell’Igea ha lavorato con precisione, mentre il centrocampo a cinque ha garantito equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva. Nel primo tempo, poche occasioni nitide e qualche protesta ospite per un contatto in area, ma le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la Reggina ha alzato il ritmo, ma l’Igea ha mantenuto il controllo della partita. Al 61’ l’episodio chiave: Lagonigro sbaglia un rinvio, Cicirello anticipa tutti e firma il gol vittoria, congelando il risultato. Marra ha gestito la partita con cambi mirati e accorgimenti tattici, garantendo alla squadra una chiusura ordinata e senza rischi significativi fino al triplice fischio.

Reazioni a caldo

Salvatore Marra, tecnico dell’Igea Virtus, ha commentato:

“Venire al Granillo e portare a casa l’intera posta ci gratifica. Non abbiamo concesso nulla alla Reggina e grazie al pressing siamo riusciti a passare in vantaggio. Da qui a fine campionato romperemo le scatole a tutti, scendiamo in campo senza pressioni e viviamo alla giornata“.

Il presidente Massimo Carmelo Italiano ha definito la vittoria “storica”, sottolineando l’orgoglio per la squadra e per il percorso intrapreso dalla società, ancora giovane ma ambiziosa.

Il direttore sportivo Agatino Chiavaro, ex Reggina, ha aggiunto:

“Tornare a Reggio mi ha fatto rivivere ricordi unici. Espugnare questo stadio ci dà fiducia per il futuro“.

Prestazioni e protagonisti

La squadra ha mostrato un’organizzazione tattica impeccabile. Tra i protagonisti:

Cicirello , autore del gol decisivo.

Samake , sempre presente in fase difensiva e di costruzione.

Balsano e De Falco, fondamentali per mantenere compattezza e sicurezza nella ripresa.

Oltre 4.400 spettatori hanno assistito alla partita, con 341 tifosi ospiti a supportare la capolista, che esce dal campo tra applausi e festeggiamenti sotto il settore ospiti.

Implicazioni in classifica e prossimi impegni

Con questo successo, l’Igea Virtus consolida la vetta della classifica, precedendo Savoia e Nissa. Domenica prossima il big-match sarà al “D’Alcontres” contro la Gelbison, un altro test importante per confermare il primato e continuare la corsa al vertice.