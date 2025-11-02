Play Volley Barcellona: vittoria netta per la Maschile, sconfitta con rimpianti per la Femminile nel derby con la Nino Romano

La formazione maschile di Serie C ha conquistato una netta vittoria esterna per 3-0 sul campo dell’Altavilla Acqua Sabrinella, mentre la femminile ha ceduto 1-3 nel derby casalingo contro la Nino Romano all’Aia Scarpaci.

Serie C Maschile: successo netto e punteggio pieno

Prova di forza per i ragazzi guidati da Enza Torre, che hanno superato con autorità l’Altavilla.

Match sempre sotto controllo, con parziali gestiti in sicurezza e un eloquente 11-25 nel terzo set a chiudere la gara.

Ottima la prestazione di Accetta e compagni, capaci di indirizzare subito la partita sui propri binari e di non concedere mai spazio agli avversari.

Con questa vittoria la Play Volley Barcellona centra il secondo successo consecutivo e mantiene il punteggio pieno in classifica.

Nel prossimo turno la squadra maschile ospiterà il Gibellina, sabato alle 17:30 al PalaBarca.

Serie C Femminile: derby combattuto, ma vince la Nino Romano

Grande cornice di pubblico all’Aia Scarpaci per il ritorno, dopo due anni, del derby tra Più Formazione e Nino Romano.

Le due formazioni hanno regalato spettacolo, con scambi intensi e momenti di grande agonismo.

Avvio migliore per la Nino Romano, che prende subito il largo nel primo set.

Nel secondo, reazione della Più Formazione: Oliva e compagne partono forte e costringono coach Maccotta a fermare il gioco con due time-out ravvicinati.

Sul 18-12 la gara sembra in discesa, ma un paio di rotazioni sfortunate e una decisione arbitrale contestata riaprono il set. Ai vantaggi la Nino Romano chiude e vola sul 2-0.

Nel terzo parziale arriva la risposta d’orgoglio della Più Formazione, che accorcia sul 1-2, ma nel quarto set le barcellonesi pagano la fatica mentale e cedono nettamente 11-25.

Tanto rammarico per il secondo set sfuggito di mano, ma anche segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Nel prossimo turno la Serie C Femminile sarà impegnata in trasferta a Zafferana Etnea, sabato alle 17:30.

Un weekend di alti e bassi per la Play Volley

Weekend a due volti per la Play Volley Barcellona, che esce con un bilancio complessivamente positivo.

La Serie C Maschile conferma la propria crescita e resta in vetta, mentre la Femminile mostra carattere e gioco nonostante la sconfitta.