Settimana di vittorie per l’Atletico Barcellona Futsal: successi in tutte le categorie

A cura di - Calcio, Notizie sportive

Settimana da sogno per l’Atletico Barcellona Futsal, che ha collezionato una serie di vittorie in tutte le competizioni, dalla Serie C1 all’Under 19, confermando l’ottimo momento della società giallorossa e la solidità di un progetto sportivo in continua crescita.

C1: doppio successo tra Coppa e campionato

Mercoledì sera è arrivata la prima gioia: nella gara di Coppa, l’Atletico Barcellona Futsal si è imposto con carattere sulla Vigor Itala con il risultato di 4-2, centrando una vittoria importante che vale il passaggio del turno.

Pochi giorni dopo, sabato sera, la prima squadra ha bissato il successo imponendosi 2-3 sul difficile campo di Rosolini. Una trasferta impegnativa, affrontata con determinazione e spirito di squadra, che ha messo in evidenza la compattezza del gruppo guidato dallo staff tecnico giallorosso.

Serie C2: goleada casalinga e crescita costante

A confermare la straordinaria settimana ci ha pensato anche la formazione di Serie C2, protagonista di una netta vittoria interna per 6-1 contro la Borgatese Sant’Antonino. Un risultato che testimonia la crescita continua del gruppo e il buon lavoro svolto in allenamento.

Under 19: vivaio protagonista a Mascalucia

La ciliegina sulla torta è arrivata nella mattinata di domenica, con i ragazzi dell’Under 19 che hanno espugnato Mascalucia con un convincente 1-5. Un successo che conferma l’ottimo lavoro del settore giovanile e la bontà del percorso di formazione portato avanti dalla società del Longano.

Soddisfazione della società

Grande entusiasmo in casa Atletico: il presidente Dario Iannelli e tutto lo staff hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima di coesione che si respira all’interno del club.

Una settimana da incorniciare – commentano dalla società – frutto dell’impegno, della passione e del lavoro quotidiano di tutti: dirigenti, tecnici e atleti. I nostri colori giallorossi continuano a brillare su ogni campo.”

Con una settimana perfetta alle spalle, l’Atletico Barcellona Futsal guarda con fiducia ai prossimi impegni, determinato a proseguire su questa scia di successi e a consolidare il proprio ruolo di protagonista nel futsal siciliano.