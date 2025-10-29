Calcio femminile: nasce la ASD Merì FC

Nasce a Merì una nuova e importante realtà sportiva al femminile: la ASD Merì FC, frutto dell’idea di un gruppo di appassionati che, durante l’estate, hanno deciso di dare vita a un progetto capace di coniugare sport, solidarietà e impegno sociale.

L’iniziativa è nata dal confronto tra Filippo Crisafulli e Alessandra Lupo, subito condivisa con Fabio Mostaccio, Nunzio Di Bartola e Orazio Bisignani, figure già impegnate nel panorama sportivo locale.

«Siamo convinti che questa nuova avventura rappresenti non solo un percorso sportivo, ma anche una crescita umana e sociale per tutto il territorio» – spiegano i fondatori.

Una squadra con un messaggio forte: “No alla violenza sulle donne”

L’obiettivo della ASD Merì FC è chiaro: promuovere il calcio femminile come strumento di sensibilizzazione e contrasto alla violenza contro le donne.

Le protagoniste saranno proprio le atlete, dentro e fuori dal campo, pronte a farsi portavoce di valori come rispetto, consapevolezza e uguaglianza.

«Chi meglio delle donne – sottolinea la vicepresidente Alessandra Lupo – può raccontare con forza e autenticità l’importanza di riconoscere e valorizzare il ruolo femminile nella società e nello sport?»

Una squadra giovane, determinata e con solide basi

La dirigenza della nuova società sportiva è così composta:

Presidente: Filippo Crisafulli;

Vicepresidente: Alessandra Lupo;

Segretario: Fabio Mostaccio;

Dirigenti: Orazio Bisignani e Nunzio Di Bartola.

La squadra conta 15 atlete di diverse fasce d’età – dalle giovani promesse di 16-17 anni alle giocatrici più esperte – ed è seguita tecnicamente da Fabio Mostaccio, affiancato dalla stessa Alessandra Lupo, calciatrice con lunga esperienza nelle competizioni femminili regionali.

Gli allenamenti e le partite si svolgeranno presso il “Pro Loco Stadium” di Merì, che diventerà la casa sportiva e simbolica della squadra.

Un torneo per dire “no” alla violenza sulle donne

Il primo evento ufficiale della ASD Merì FC sarà un torneo di calcio a 5 femminile, in programma domenica 23 novembre, in collaborazione con il Comune di Merì e la Pro Loco, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Sarà una giornata di sport, solidarietà e riflessione, in cui il calcio diventerà veicolo di messaggi forti e positivi per l’intera comunità.

La società ringrazia la Pro Loco di Merì, in particolare il presidente Giovanni Cipriano e il vicepresidente Carmelo Giunta, per il sostegno, oltre agli imprenditori locali che hanno creduto sin da subito nel progetto, garantendo un prezioso contributo economico: Venumer S.R.L., VideoService Partner AASD, MASA Autorizzato EOLO, SIGMA Group Manutenzioni e Mela Group S.R.L.

Un futuro di sport e inclusione

La ASD Merì FC prenderà parte al campionato CSI, ma potrebbe anche debuttare nella Serie D femminile FIGC, qualora arrivasse la conferma ufficiale.

Un doppio impegno che permetterà alle più giovani di fare esperienza e alle atlete più esperte di guidare il gruppo con esempio e maturità.

Il messaggio della nuova società è chiaro: lo sport non è solo competizione, ma un potente strumento di unione, crescita e consapevolezza. Merì FC nasce per dimostrarlo, con il cuore, il coraggio e la determinazione delle sue protagoniste.