“La cura psicanalitica. Dialoghi sulla psicanalisi contemporanea”, seminario gratuito sabato 8 novembre a Barcellona

“La cura psicanalitica. Dialoghi sulla psicanalisi contemporanea” è un seminario gratuito in presenza e online, organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Un giorno per scoprire psicanalisi e psicodramma open day 2025” dal Centro Paul Lemoine e dall’Istituto Psicanalitico lacaniano di formazione in Psicodramma freudiano. L’incontro si terrà sabato 8 novembre dalle 10 alle 18 in via Medaglie d’oro Stefano Cattafi, 29 (Piazza Trento).

Il seminario

Dopo i saluti istituzionali della dott.ssa Valentina Calavitta, psicologa, psicoterapeuta, responsabile della sede Didattico Scientifica IPP di Messina, interverrano il dott. Benedetto Genovesi, psichiatra e psicoanalista, docente IPP, nonchè autore del volume “La cura psicanalitica” e il dott. Daniele Biondo, psicologo e psicoanalista, che tratterà del tema “La cura del dolore umano: fra trauma ed elaborazione”.

Sessione di gruppo di Psicodramma

A seguire ci sarà la sessione di gruppo di Psicodramma, con gli interventi del dott. Roberto Karra, psicoanalista e psicodrammatista, Vicedirettore e docente IPP e il dott. Silvestro Lo Cascio, psicologo e psicoterapeuta, Docente IPP. A moderare l’incontro sarà il dott. Roberto Karra.

“La cura psicanalitica” del dott. Benedetto Genovesi