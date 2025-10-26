Play Volley Barcellona, doppio esordio vincente in Serie C: successi per le squadre maschile e femminile

Un inizio da sogno per la Play Volley Barcellona, che inaugura la stagione nei campionati regionali di Serie C con due vittorie in altrettanti incontri. Sia la formazione maschile che quella femminile brindano al successo al termine di due partite combattute, confermando le buone sensazioni della vigilia e regalando grande entusiasmo alla tifoseria barcellonese.

Serie C Maschile: vittoria 3-1 contro Sportisola

Ieri, sul parquet dell’Aia Scarpaci, i ragazzi guidati da Enza Torre hanno affrontato i giovani dello Sportisola, in un match che ha offerto spettacolo ed emozioni. Dopo due set dominati dalla formazione di casa, qualche errore di troppo ha permesso agli ospiti di riaprire la gara, portando a casa il terzo parziale ai vantaggi (24-26).

Nel quarto set la Play si è trovata sotto 6-15, ma una reazione d’orgoglio — firmata Accetta e compagni — ha riportato la parità (15-15).

Lo Sportisola ha provato un nuovo allungo (21-24), ma la squadra tirrenica ha messo a segno un break decisivo di 4-0, chiudendo il set 28-26 e conquistando i primi tre punti stagionali.

Applausi a scena aperta per tutti i protagonisti, che hanno mostrato determinazione e compattezza di gruppo.

Serie C Femminile: impresa a Randazzo, vittoria al tie-break

Partenza più complicata per la Più Formazione Barcellona, impegnata sul difficile campo di Randazzo.

Nel primo set le ragazze di Mister Domenico Fazio hanno faticato a trovare ritmo, cedendo 25-16 alle padrone di casa.

Riordinate le idee, le tirreniche hanno reagito con ordine e lucidità, chiudendo il secondo parziale 21-25 e trovando fiducia.

Nel terzo set, grazie a una battuta incisiva e a un’ottima ricezione, la Play si è portata avanti 2-1 (25-14).

Randazzo ha però risposto nel quarto set, approfittando di un calo della formazione barcellonese e trascinando la sfida al tie-break decisivo.

Nel quinto set le ospiti hanno mostrato grande maturità: avanti 8-4 al cambio campo, Chillemi (al debutto con la maglia del Barcellona) e compagne hanno mantenuto il vantaggio fino al 15-11 finale, portando a casa una vittoria preziosa e meritata.

Un debutto da incorniciare

Con due vittorie in due gare, la Play Volley Barcellona parte con il piede giusto nei massimi campionati regionali.

Un risultato che premia il lavoro di staff tecnico e atleti e che dà fiducia in vista dei prossimi impegni:

la Serie C Maschile sarà di scena nel palermitano contro la formazione sponsorizzata Acqua Sabrinella ;

la Serie C Femminile tornerà invece tra le mura amiche per affrontare il derby con la Nino Romano.

L’avventura della Play Volley è solo all’inizio, ma la determinazione e l’energia messe in campo lasciano ben sperare per una stagione ricca di soddisfazioni.