Nuova Igea Virtus, rinnovato il contratto per Emanuele Balsano

La Nuova Igea Virtus ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del calciatore Emanuele Balsano. Il diciannovenne di Palermo, prodotto del vivaio rosanero, ha sottoscritto un nuovo accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Il centrocampista ha esteso di un’ulteriore stagione l’intesa con il club, precedentemente fissata al 30 giugno 2026.

Dopo l’intesa e le numerose apparizioni dello scorso anno con la maglia del club del Longano (19 presenze e 2 gol), nell’attuale stagione ha già collezionato 8 presenze, tutte da titolare, arricchendo le ottime prestazioni anche con la rete in casa contro Acireale.

«Sono contento di proseguire con questi colori e vestire la maglia della Nuova Igea Virtus – le parole di Emanuele Balsano –. Continuerò a lavorare al massimo per ripagare la fiducia che la società ha riposto su di me».

Nuova Igea Virtus esprime grande soddisfazione per il rinnovo di Emanuele Balsano e augura al giocatore di proseguire il percorso di crescita nel migliore dei modi, raggiungendo nuovi successipersonali e di squadra.