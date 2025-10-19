Online la nuova edizione del tg settimanale 24liveNews

È online la nuova edizione del TG24liveNews, il settimanale d’informazione curato dalla redazione di 24live.it e oggi condotto da Flaviana Gullì, con tutte le principali notizie di cronaca, attualità, politica, cultura e sport che hanno caratterizzato la settimana nel comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto, Lipari e nei comuni vicini.

I servizi del tg

L’apertura del TG è dedicata alla tragedia di Lipari, dove è stato ritrovato privo di vita tra gli scogli il trentanovenne Ivano La Greca, scomparso da lunedì scorso. Le ricerche, coordinate dai Vigili del Fuoco con sommozzatori e unità cinofile, si sono concluse purtroppo nel modo più triste, spegnendo ogni speranza dei familiari.

Nel telegiornale ampio spazio è riservato all’attualità con l’arrivo all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto della nuova Risonanza Magnetica Cardiaca, un servizio di alta diagnostica che rappresenta un importante passo avanti per la sanità del territorio. Si parla anche delle condizioni di degrado del cimitero comunale, tema al centro delle polemiche dopo la denuncia del consigliere Carmelo Pino. Ai microfoni di 24live interviene l’assessore Nicola Barbera, che risponde alle critiche e illustra gli interventi programmati. Emozione e spiritualità invece con la fiaccolata “Con San Francesco in cammino per la pace”, promossa dall’Ordine Francescano Secolare di Sicilia e dal Vicariato San Sebastiano, un momento di preghiera collettiva contro ogni forma di guerra. Non manca l’intervento dell’assessore Roberto Molino, che replica alle osservazioni del gruppo “Città Aperta”.

Sul fronte politico il TG racconta le ultime novità da Terme Vigliatore, dove l’Organismo Straordinario di Liquidazione ha approvato i criteri operativi per la gestione del dissesto finanziario dell’ente, con istanze creditorie per circa 20 milioni di euro.

Ampio spazio anche alla cultura. Il professor Francesco Pira, docente dell’Università di Messina, è stato confermato per il terzo anno consecutivo Country Coordinator per l’Italia alla conferenza internazionale MEDICOM 2026 che si terrà a Bali. L’artista barcellonese Alessio Barchitta conquista il Premio “Giovan Battista Calapai”, mentre la mostra fotografica “15 – La fotografia oltre l’umano”, curata da Ilaria Pisciottani, approda a Cannistrà dopo il successo ottenuto a Varese. In primo piano anche la Festa del Cinema di Roma, con le interviste esclusive alla presidente di giuria Paola Cortellesi e al regista Riccardo Milani, autore del film d’apertura “La vita va così”.

Nella pagina sportiva il TG celebra la straordinaria vittoria di Angelo Lombardo, barcellonese d’adozione, che ha conquistato il titolo mondiale KZ2 Masters di Karting sulla pista di Franciacorta, superando il pluricampione Davide Forè. Spazio poi al volley con l’intervista al coach Domenico Fazio della PlayVolley PiùFormazione, che prepara l’esordio nel campionato di Serie C dopo la vittoria del primo trofeo stagionale. Aggiornamenti anche sulla Nuova Igea Virtus, attesa dalla trasferta a Paternò dopo la sconfitta casalinga contro il Sambiase, e sul Basket Barcellona, che affronterà nel derby casalingo al PalaMilone gli Svincolati Milazzo, con un servizio dedicato e l’intervista al play Lautaro Fraga.

Promemoria

L’edizione del TG24liveNews, condotta da Flaviana Gullì, è disponibile sul canale YouTube di 24live.