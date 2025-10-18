Il Barcellona Basket pronto ad espugnare il PalaMilone nel derby contro gli Svincolati Milazzo

Dopo due sconfitte consecutive derby da vincere a tutti i costi per il Barcellona Basket. Questo è l’imperativo che dovrà guidare i ragazzi di coach Federico Cigarini, reduci dall’amara disfatta di domenica scorsa al Palalberti contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. In settimana la squadra, che ha ingaggiato il play guardia italo-americano Bryan Jason Ebeling, figlio dell’omonimo grande campione, ha dato tutta sé stessa, impegnandosi negli allenamenti per poter affrontare al meglio il derby con la città mamertina. L’appuntamento è per domani pomeriggio al PalaMilone alle 18,30. Intanto la tifoseria in settimana si è mobilitata tappezzando la città di striscioni, in cui ha invitato i barcellonesi a dare supporto alla squadra cittadina per non far mancare il sesto uomo in campo, cioè l’entusiasmante e grintoso pubblico barcellonese.

Da parte sua, la squadra degli Svincolati Milazzo venderà cara la pelle, dopo la sconfitta di domenica scorsa nel minuto finale contro la Virtus Molfetta. La squadra di coach Flavio Priulla è una formazione ostica, composta da giovani, ma anche da veterani, i cui punti di forza sono alcuni giocatori esperti come il pivot Rimsa, Bolletta e Lalic. Da tenere d’occhio anche i giovani Giambò, Maiorana e Malual. Sotto le plance pure l’ex Barcellona Basket, Matteo Marangon.

Sul prossimo derby abbiamo intervistato l’argentino Lautaro Fraga, protagonista assoluto del match contro Viola Reggio Calabria, durante il quale è stato letteralmente immarcabile, distinguendosi per triple, assist e leadership.