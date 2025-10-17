Barcellona, taekwondo: prestigiosi risultati per l’ASD Dream Team

A Barcellona lo sport regala nuovi successi: l’ASD Dream Team Taekwondo di Barcellona, diretta dal maestro Orazio Cappellano, lo scorso fine settimana ha portato a casa prestigiosi risultati al Montenegro Open a Pogdorica. Si tratta di una gara di livello internazionale che consente di conquistare punti nel ranking mondiale.

I risultati degli atleti del team Cappellano

Il team Cappellano era presente in gara con 4 atleti: 2 seniores e 2 cadetti.

Tra i seniores sono scesi sul campo:

, che ha perso agli ottavi di finale con un forte atleta greco, il quale poi è andato dritto sul podio; Ettore Lenzo nella -58 kg che supera le prime battute con molta tranquillità e si ferma solo ai quarti di finale in un incontro misuratissimo con l’atleta spagnolo, vincitore del titolo.

Nei cadetti, invece, le nuove leve promettono bene:

, perde anche lui di misura contro un forte atleta turco, punta di diamante della nazionale. Infine, a vincere il titolo in finale, proprio contro un’atleta turca, è stata Giorgia Perdichizzi, che per motivi fisici è stata costretta a gareggiare in una categoria superiore alla sua, la -59 kg. Giorgia ha dimostrato di essere la più forte, nonostante il suo svantaggio fisico: sotto al primo round non si è data persa e, alla fine, ha ribaltato l’incontro stravincendo e portando così a casa una prestigiosa medaglia d’oro.

Contento il tecnico Cappellano del risultato e del lavoro svolto fino ad ora: “La stagione inizia adesso, ma ci aspettano grandi sfide e noi ci faremo trovare pronti. Abbiamo tutte le carte in regola per ottenere dei risultati importanti, soprattutto un vivaio importante, in continua crescita”.