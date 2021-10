Taekwondo, ai campionati juniores arriva la medaglia d’argento per Ettore Lenzo

I Campionati Italiani juniores di taekwondo, che hanno riaperta l’attività dopo il blocco per la pandemia, hanno regalato una bella soddisfazione all’Asd Dream Team Taekwondo Barcellona del maestro Orazio Cappellano.

Sul tatami di Giugliano erano presenti in gara due giovani atleti della società barcellonese, Ettore lenzo e Sofia Bagnato, che già hanno portato numerosi risultati in ambito internazionale in questa stagione.

Ettore Lenzo, nella categoria più difficile del campionato nazionale la -55 junior, ha conquista una prestigiosissima medaglia d’argento. L’atleta barcellonese ha vinto 4 incontri per ko tecnico (superiorità di punti) e si è arreso solo in finale, dopo un match visto sempre sulla parità e combattuto fino all’ultimo respiro.

E’ invece sfumato il podio per Sofia Bagnato nella categoria -52 junior. Dopo aver vince i primi 2 incontri con molta tranquillità, si è dovuta arrendere nei quarti di finale contro l’atleta che ha poi conquistato il titolo italiano.

Il bilancio per il team Cappellano è comunque positivo, considerando che questi giovani atleti hanno dimostrato di avere ottime prospettive future e se continueranno a lavorare sodo i risultati arriveranno.