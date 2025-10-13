La Parrocchia San Francesco di Paola celebra il 70° anniversario dell’apertura al culto della chiesa

Grande festa per la Parrocchia San Francesco di Paola in Barcellona P.G. Infatti la comunità ecclesiale ha iniziato l’anno pastorale 2025-2026 con la celebrazione del 70° anniversario della donazione della statua della Madonna delle Lacrime e dell’apertura al culto della chiesa parrocchiale; festeggiati nell’occasione anche i dieci anni dalla nascita del Coro parrocchiale “Charitas”.

Mercoledì 8 ottobre, festa della dedicazione della chiesa, tra le varie attività religiose e ricreative, centrale è stata la solenne Celebrazione eucaristica; è seguito poi un intenso triduo in onore della Beata Vergine Maria.

Ieri, domenica 12 ottobre, l’intera parrocchia – che abbraccia le comunità molto attive di San Francesco di Paola e Sant’Antonino – insieme al parroco fra Antonino Gulisano, ai frati del Convento di Sant’Antonio di Padova e al diacono Antonino Siracusa, ha accolto il Vescovo S.E.R.ma Monsignor Giovanni Accolla che ha celebrato la solenne messa delle 10,30. Infine, in serata, si è svolta la processione del simulacro della Madonna per le vie del quartiere.