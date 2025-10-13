Il bacellonese d’adozione 𝗔ngelo 𝗟ombardo trionfa al 𝗖ampionato mondiale di Karting a 𝗙ranciacorta

Straordinaria vittoria di Angelo Lombardo, originario di Brolo, ma barcellonese d’adozione, con i motori Viti Racing nel Campionato del Mondo KZ2 Masters sulla pista di Franciacorta Karting Track, al termine di un weekend condotto sempre in testa, dalle manches alla Super Heat, e al trionfo nella Finale.

Lombardo è riuscito a laurearsi campione mondiale, vincendo sul plurititolato Davide Forè, leggenda del Karting.

Angelo Lombardo, portacolori Maranello Racing Kart, ha compiuto l’impresa che consacra definitivamente la sua carriera. Un risultato straordinario, che rappresenta il coronamento di un percorso sportivo eccezionale che lo aveva già visto, diversi anni fa, fregiarsi del titolo europeo. In tutti questi anni il trentacinquenne ha sempre gareggiato ai massimi livelli, distinguendosi per talento, determinazione e passione.

𝗞𝗭𝟮 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀 – 𝗟𝗼𝗺𝗯𝗮𝗿𝗱𝗼, 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰𝗼

“Un weekend magico”: questo il commento a caldo di Angelo Lombardo appena terminata la finale che gli ha regalato il titolo di Campione del Mondo. “𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪. 𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 trascorso 𝘶𝘯 𝘸𝘦𝘦𝘬𝘦𝘯𝘥 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘤𝘰, vincendo 5 𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘶 5, 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘵𝘳𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦𝘴, 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘏𝘦𝘢𝘵 𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭𝘦. 𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘷𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘢𝘳𝘦, oltre ad 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘪𝘰 𝘦 ad 𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰, ci abbiamo messo 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢 𝘦 𝘤𝘶𝘰𝘳𝘦, 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 ai ragazzi 𝘥𝘪 𝘔𝘢𝘳𝘢𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘒𝘢𝘳𝘵 𝘦 a quelli 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘚𝘪𝘤𝘪𝘭𝘪𝘢 𝘱𝘦𝘳 sostenerci. 𝘗𝘦𝘯𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘪̀ 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘷𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘢𝘳𝘦. 𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢 𝘔𝘢𝘳𝘢𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘒𝘢𝘳𝘵, 𝘝𝘪𝘵𝘪 𝘙𝘢𝘤𝘪𝘯𝘨, 𝘦 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢𝘵𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘢 due 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥i 𝘥𝘰𝘯𝘯e, 𝘮𝘪𝘢 𝘮𝘢𝘮𝘮𝘢 𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘢.”

Finalisti

1° Angelo Lombardo (ITA) 24 giri

2° Davide Forè (ITA) +0.208

3° Anthony Abbasse (FRA) +2.620