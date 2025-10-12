Sconfitta amara del Barcellona Basket che resiste alla Pallacanestro Viola Reggio Calabria con grinta e passione

Sconfitta amara per il Barcellona Basket che lotta fino all’ultimo minuto, resistendo con grinta e passione, ma non riesce a strappare la vittoria a una Viola Reggio Calabria aggressiva e tenace fino alla fine.

Nei primi due quarti il Barcellona Basket si rivela una squadra combattiva e veloce che riesce a neutralizzare anche in difesa il gioco degli avversari. Tuttavia, la Viola Reggio Calabria cambia decisamente passo a partire dal terzo parziale, con un’inarrestabile rimonta. L’ultimo quarto si trasforma in una battaglia fino all’ultimo colpo e il Barcellona Basket riesce a strappare un pareggio sul fischio finale, grazie ai tre tiri liberi di Fraga, che porta la squadra ai supplementari. Tuttavia, quest’ultimo tempo, nonostante la resistenza ad oltranza del Barcellona Basket, finisce col punteggio di 96-99.

Il resoconto del match

Il primo quarto è in discesa per i padroni di casa, che mettono a dura prova gli avversari e si dimostrano bravi ad approcciare il match con il giusto piglio, arrivando a totalizzare 7 punti nei primi sei minuti. A partire da meno quattro minuti La Viola prova a cambiare marcia, tirando fuori la grinta e segnando due triple con Zampa e Clark. Da questo momento la partita si mantiene equilibrata: la Viola tiene botta quasi punto su punto al Barcellona Basket, fino ai meno 35 secondi, quando la squadra avversaria riesce a rimontare, arrivando al risultato di 17-18, ma sul fischio del primo quarto la tripla di Fraga fa concludere il parziale a 20-18 per il Barcellona Basket.

Nel secondo periodo il Barcellona Basket domina la partita sin dal primo minuto con un Fraga incontenibile che realizza quattro triple e trascina l’intera squadra. Si apre subito bene per la squadra barcellonese, che con le due triple di Fraga riesce ad attestarsi a più 8. Un vantaggio che la squadra casalinga mantiene quasi inalterato fino meno quattro minuti, quando la Viola Reggio Calabria accorcia le distanze a meno cinque. Un’altra tripla di Fraga, a meno due minuti riporta il Barcellona in vantaggio di 8 punti. La Viola Reggio Calabria riprova a cambiare passo, ma non riesce nell’intento con Zampa che sbaglia un tiro da tre, tuttavia Fiusco con un appoggio prova di nuovo ad accorciare le distanze, arrivando a meno 6. Alla fine del quarto ci pensa Fraga con una tripla a far concludere il parziale per il Barcellona con un netto vantaggio di 9 punti.

Nel terzo parziale la Viola Reggio Calabria cambia marcia, iniziando un’inarrestabile rimonta, grazie a un gioco aggressivo e convincente firmato da Paulinus, Fiusco e Zampa. A meno di 7 minuti la tripla di Fiusco e l’appoggio di Ani riducono le distanze a meno 4. Tuttavia a meno 5 minuti la Viola Reggio Calabria riesce nell’impresa della rimonta, arrivando in vantaggio, grazie ad una tripla di Fiusco e ad un appoggio di Paulinus. Da quel momento la squadra ospite mantiene sempre un netto vantaggio, a causa delle numerose palle perse del Barcellona Basket. A due minuti dalla fine una tripla di Zampa porta in vantaggio la Viola Reggio Calabria di sei punti. Vantaggio mantenuto fino alla fine del terzo periodo che si conclude con 58-64.

Nell’ultimo parziale il Barcellona Basket cambia passo, cercando di controbattere l’attacco avversario e riuscendo in una clamorosa rimonta sul finale. Le due triple di Malkic e l’appoggio di Okereke accorciano le distanze portandoci a meno uno, a meno sei minuti e 48 secondi dal finale. La tripla di Aguzzoli firma per la prima volta il pareggio. Barcellona non si arrende. Il PalAlberti diventa bollente e di nuovo Dancetovic con un appoggio ritorna al pareggio a meno di 4 minuti e 43 secondi. Tuttavia, la Viola Reggio Calabria non ci sta e continua a segnare. A meno un minuto Paulinus sbaglia canestro. A meno quaranta secondi dalla fine fallo tecnico per coach Cigarini, che viene espulso. Okereke sbaglia il canestro a meno 20 secondi. Sul finire Fraga spreca il pareggio, sbagliando il canestro da tre, ma su fallo segna i tiri liberi, che portano la squadra barcellonese ai tempi supplementari.

Il tempo supplementare inizia con una lotta punto su punto, ma la squadra avversaria non ci sta a cedere una vittoria, che ha costruito e voluto fin dal terzo parziale. Il match si conclude con la prima sconfitta casalinga del Barcellona Basket, che combatte con onore fino all’ultimo secondo di gara.

Il tabellino

BARCELLONA BASKET -PALLACANESTRO VIOLA REGGIO CALABRIA 96-99

PARZIALI: (20-18, 40-31, 58-64, 88-88, 96-99)

BARCELLONA BASKET: Okereke 5, Di Marzio 2, Aguzzoli 7, Malkic 11, Sebastianelli 14, Sindoni n.e, Dancetovic 8, Cessel 6, Fraga 40, Bruni, Grivo 3. Coach: Federico Cigarini

PALLACANESTRO VIOLA REGGIO CALABRIA: Agbortabi 11, Ani 8, Clark 9, Fernandez 18, Fiusco 10, Laquintana n.e, Maresca n. e, Marini 4, Mazza n.e, Paulinus 28, Pes n.e, Zampa 11. Coach Giulio Cadeo

Arbitri: Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (Rg) e Federico Catalano di Pedara (Ct)

NELL’ARTICOLO IL VIDEO CON LE DICHIARAZIONI DI COACH CIGARINI NELLA CONFERENZA STAMPA POST PARTITA