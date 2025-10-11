Il Barcellona Basket è pronto per la sfida casalinga contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria

Domani il PalAlberti ospiterà alle 18.30 la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, squadra che in passato ha militato anche nella massima serie ed è stata una delle piu forti del campionato italiano.

La compagine calabrese, solida ed ambiziosa, rappresenta una delle candidate alla promozione del campionato. È una squadra fisica, ben allenata da Giulio Cadeo e che vanta giocatori di grande esperienza e talento quali Manu Fernandez, uno dei miglior play dell’intero campionato ed indimenticato ex giocatore della pallacanestro barcellonese. Nel roster figurano anche altri elementi di spicco come il pivot ex Orlandina Leonardo Marini, la guardia Joseph Paulinus e gli esperti Vanni Laquintana e Edoardo Maresca.

Sulla prossima partita abbiamo ascoltato il direttore sportivo Vincenzo Catanesi.