OrSa Barcellona, coach Cavalieri alla vigilia del derby con Milazzo: “Siamo all’anno zero, ma già con spirito da squadra vera”

Alla vigilia del derby Under 17 Eccellenza tra OrSa Barcellona e Svincolati Milazzo, coach Claudio Cavalieri analizza il momento della sua squadra e il significato di una sfida sempre speciale.

«Per noi questo è l’anno zero – afferma Cavalieri –. Siamo solo all’inizio di un percorso nuovo, ma pieno di entusiasmo e prospettiva. Il Milazzo è una realtà che lavora con continuità e progettualità da oltre quattro anni, con una foresteria e un’attività di reclutamento ormai consolidate. Noi abbiamo iniziato quest’anno e stiamo gettando le fondamenta del nostro progetto. Da novembre potremo contare su quattro giocatori importanti che daranno ulteriore equilibrio e profondità al gruppo».

Il coach giallorosso sottolinea con orgoglio l’impegno dei suoi ragazzi:

«Abbiamo un nucleo giovane che sta facendo tanti sacrifici e un grande lavoro ogni giorno. Non eravamo scarsi ieri e non siamo fenomeni oggi dopo la prima partita di campionato. Siamo semplicemente una squadra che cresce, che si unisce nei momenti difficili e che affronta ogni sfida con spirito di sacrificio e coesione».

L’obiettivo resta chiaro: costruire passo dopo passo, senza bruciare le tappe.

«Lavoriamo in modalità step by step, puntando sulla crescita individuale e collettiva. Ogni giorno cerchiamo di fare un piccolo passo avanti. Sarebbe un errore pensare solo a vincere partite che oggi contano poco, rinunciando alla crescita futura dei nostri ragazzi».

Sul derby, Cavalieri invita a viverlo con leggerezza e maturità:

«Il derby è sempre una partita speciale, ma dobbiamo affrontarlo con l’animo sereno di chi sta costruendo qualcosa di nuovo. I nostri ragazzi devono ricordare che la cosa più importante è divertirsi e vivere queste partite con passione e rispetto, senza cadere in provocazioni o tensioni. Sono giovani e devono imparare che la bellezza del basket è nel giocarlo, non nello strumentalizzarlo».