Barcellona Basket contro Valentino Basket Castellaneta. Stefan Malkic: “Cercheremo di sfruttare il vantaggio della fisicità contro una squadra giovane e veloce”.

Dopo la vittoria di domenica scorsa conquistata grazie al gioco di squadra contro una squadra come Mola combattiva e grintosa, i giallorossi di coach Cigarini dovranno affrontare la Valentino Basket Castellaneta, squadra neopromossa, carattterizzata da una grande voglia di mettersi in mostra e di vincere dopo la sconfitta nella partita inaugurale con la Virtus Molfetta di soli tre punti.
Alla guida tecnica della compagine pugliese c’è il coach Giuseppe Luisi, che può contare su un gruppo giovane ed energico, arricchito dall esperienza del play Renato Buono e Samuel Ojo Ayomide. Completano il roster alcuni innesti importanti: Lopez, Buo, Spina Diana, Diaz, Apice e Roope Filtness.
L’appuntamento è per domani alle 18 nella Tensostruttura di Castellaneta in provincia di Taranto.
Alla vigilia del match abbiamo intervistato l’ala alta Stefan Malkic, che con i suoi 12 punti ha contribuito in maniera determinante alla vittoria contro Mola.