L’under 15 d’Eccellenza dell’Asd dell’Orsa Basket Barcellona impegnata nella prima tappa del Talents in Play a Roseto degli Abruzzi

La formazione Under 15 d’Eccellenza dell’Asd OrSa Basket Barcellona è stata impegnata dal 26 al 28 settembre nella prima tappa del TALENTS IN PLAY, nuovo torneo cestistico organizzato dalla Roseto Basket Academy presso il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi(TE) e riservato alla categoria Under 15. Esso ha visto la partecipazione di otto formazioni:

•Roseto Basket Academy

•Basket Chieti/Unibasket Lanciano

•Academy Scafati Basket

•OrSa Basket Barcellona

•PGC Cantù

•VL Pesaro

•Pallacanestro Forlì

•Napoli Basket

La formazione salesiana, guidata in panchina da coach Claudio Cavalieri, dal vice-allenatore coach Sergio Mangió, dal preparatore fisico dott. Edoardo Bisignani e con al seguito i dirigenti accompagnatori Angelo Orlando, Bartolo Mancuso, Carmelo Rizzo e Renzo Crisafulli insieme ad alcuni genitori degli orsacchiotti, ha rappresentato la città di Barcellona Pozzo di Gotto e la Sicilia al cospetto di alcune tra le realtà cestistiche più importanti della pallacanestro italiana.

Le gare della prima tappa mettevano gli orsacchiotti di fronte ai pari età della Pallacanestro Forlì, della Roseto Basket Academy e della VL Pesaro. Se la sfida con Forlì ha visto i barcellonesi uscire nettamente sconfitti al cospetto di un avversario più preparato dal punto di vista fisico e tecnico, le due gare successive contro Roseto e Pesaro sono state più equilibrate, con gli orsacchiotti che nonostante le sconfitte finali hanno dimostrato di saper stare in campo sviluppando una buona pallacanestro con ottime giocate corali.

La seconda tappa del torneo è prevista per il mese di dicembre (6-8 dicembre) e vedrà gli orsacchiotti affrontare i pari età del Basket Chieti/Unibasket Lanciano, Napoli Basket, Academy Scafati Basket e PGC Cantù.