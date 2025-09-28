Il Barcellona Basket vince al PalAlberti contro il New Basket Mola

Ottima la prima per il Barcellona Basket che vince con un punteggio di 69-61 contro Il New Basket Mola. E’ stata una partita molto convincente quella che stasera il Barcellona Basket ha disputato al PalAlberti, nonostante un avvio non molto esaltante. Dopo un inizio un pò teso la squadra di coach Cigarini, con un eccellente gioco di squadra, è riuscita nel terzo quarto a recuperare 6 punti di svantaggio, per poi dominare completamente la partita nel quarto tempo, sbaragliando completamente l’avversario sul finale. Ottime le prestazioni dell’ala Aguzzoli, protagonista indiscusso dell’ultimo tempo, e del playmaker Lautaro.

Fattore determinante per la vittoria è stato il pubblico del PalAlberti, che ha incitato la squadra con grande calore ed entusiamo, risultando davvero una marcia in più per l’intera gara.

“Il pubblico ci ha dato forza – ha commentato il coach Cigarini nella conferenza stampa di fine partita – per ribaltare lo svantaggio del terzo quarto. La squadra all’inizio della partita è apparsa molto tesa, come è normale che accada nelle prime partite di campionato. Inoltre, avevamo anche delle defezioni nel roster, come quella Di Marzio infortunato. Siamo stati molto bravi, perchè non è facile portare a casa una vittoria del genere, che è stata una bella risposta della squadra, la quale ha dimostrato unione e compattezza. Non mi è piaciuto come siamo rientrati nel terzo quarto, con un calo abbastanza importante, ma siamo stati capaci di reagire, quindi faccio i complimenti ai miei giocatori, al pubblico e allo staff.