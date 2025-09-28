Il Barcellona Basket vince al PalAlberti contro il New Basket Mola

Ottima la prima per il Barcellona Basket che vince con un punteggio di 69-61 contro Il New Basket Mola. E’ stata una partita molto convincente quella che stasera il Barcellona Basket ha disputato al PalAlberti, nonostante un avvio non molto esaltante. Dopo un inizio un pò teso la squadra di coach Cigarini, con un eccellente gioco di squadra, è riuscita nel terzo quarto a recuperare 6 punti di svantaggio, per poi dominare completamente la partita nel quarto tempo, sbaragliando completamente l’avversario sul finale. Ottime le prestazioni dell’ala Aguzzoli, protagonista indiscusso dell’ultimo tempo, e del playmaker Lautaro.
Fattore determinante per la vittoria è stato il pubblico del PalAlberti, che ha incitato la squadra con grande calore ed entusiamo, risultando davvero una marcia in più per l’intera gara.
“Il pubblico ci ha dato forza – ha commentato il coach Cigarini nella conferenza stampa di fine partita – per ribaltare lo svantaggio del terzo quarto. La squadra all’inizio della partita è apparsa molto tesa, come è normale che accada nelle prime partite di campionato. Inoltre, avevamo anche delle defezioni nel roster, come quella Di Marzio infortunato. Siamo stati molto bravi, perchè non è facile portare a casa una vittoria del genere, che è stata una bella risposta della squadra, la quale ha dimostrato unione e compattezza. Non mi è piaciuto come siamo rientrati nel terzo quarto, con un calo abbastanza importante, ma siamo stati capaci di reagire, quindi faccio i complimenti ai miei giocatori, al pubblico e allo staff.
Il resoconto del match
I QUARTO Nel primo quarto la partita si presenta equilibrata. Il Barcellona conclude con un leggero svantaggio su Mola (18-21), che riesce a segnare qualche punto in più, grazie all’ottima prestazione di Samardzic.
II QUARTO Nel secondo quarto il Barcellona Basket, a meno quattro minuti va in vantaggio, con la doppia di Cessel e la tripla di Malvic, chiudendo a 38-35 con la tripla sul finale di Aguzzoli.
III QUARTO Terzo quarto sofferto per il Barcellona Basket che inizia in vantaggio, ma con un Mola combattivo che non molla e, a meno sei minuti dalla fine, rimonta con le triple di Samardzic, Trinca e Ramponi. A meno tre minuti il Barcellona cerca di accorciare le distanze con una doppia e un tiro libero di Cessel, ma il Mola riesce comunque a concludere il quarto con un punteggio di 53-55, grazie alla tripla di Samardzic.
IV QUARTO Travolgente rimonta del Barcellona Basket, di cui è protagonista indiscusso Aguzzoli, che segna tre doppie e una tripla. Quasi inesistente, invece, il gioco del Mola, che non riesce a contenere la furia della squadra avversaria, la quale chiude il macht con 69-67.
Tabellino
Barcellona Basket -New Basket Mola 69-61
(18-21, 38-35, 53-55, 69-61)
Barcellona Basket: Okereke 4, Di Marzio n.e, Aguzzoli 17, Malkic 12, Sindoni n.e, Dancetovic 8, Lautaro 13, Bruni 7, Spada n.e, Grivo, Cessel 8. Coach Cigarini
New Basket Mola: Iacoviello, Ramponi, Freimeyer, Pautasso, Beltramino, D’Agnano, Samardzic, Trinca, Mazzeo, Barnaba. Coach Sordi
Arbitri: Cappello di Porto Empedocle e Tartamella di Erice