La Nuova Igea Virtus resta imbattuta anche al Velodromo contro l’Athletic Club Palermo

Clamorosa rimonta per la Nuova Igea Virus che ieri nella partita infrasettimanale disputata al Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo contro Athletic Club Palermo, riesce a strappare alla squadra avversaria un pareggio 2-2 nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D, Girone I. La cavalcata della Nuova Igea avviene dopo l’intervallo, iniziato con uno svantaggio di due goal. La rimonta giunge nell’ultimo quarto d’ora, quando la squadra di casa rimane in dieci uomini, guidata dall’allenatore in seconda Domenico Marino, che sostituisce lo squalificato Emanuele Ferraro.

Il primo tempo è dominato dall’Athletic Club Palermo. Al primo affondo i nerorosa vanno avanti: Della Guardia atterra Faccetti in area, è calcio di rigore. Dal dischetto Maurino segna il primo gol con la maglia dell’Athletic. Gli ospiti si fanno vedere per la prima volta alla mezz’ora: tiro dalla distanza di Samake, Greliak blocca senza portieri. Al 40’ l’Athletic raddoppia: ancora un calcio di rigore, stavolta nato da un’uscita maldestra di De Falco che colpisce Bonfiglio. Proprio l’attaccante nerorosa segna il secondo goal. Prima dell’intervallo i nerorosa sfiorano anche il tris con Micoli, ma il suo tiro lambisce soltanto il palo. Nel secondo tempo la situazione cambia per i nerorosa: al 74’ l’arbitro espelle Faccetti per un fallo su Cardinale. Sugli sviluppi del calcio di punizione, la Nuova Igea Virtus accorcia le distanze con la deviazione di Ferrara, per poi andare al pareggio al 90′ con Cicirello.

Domenica prossima la squadra giallorossa, reduce da una vittoria e tre pareggi e seconda in classifica con 8 punti a pari merito con Savoia 1908, affronterà nella sfida casalinga al D’Alcontres barone l’Enna Calcio.

Tabellino

Marcatori: 15’ Maurino (rig.), 41’ Bonfiglio (rig.), 75’ Ferrara, 90’ Cicirello

ATHLETIC CLUB PALERMO: Greliak; Panaro, Sanchez, Crivello, Mazzotta; Bongiovanni (82’ Concialdi), Maurino (86’ Torres), Lores Varela (65’ Anzelmo); Faccetti; Bonfiglio (70’ Zalazar), Micoli (70’ Martinez).

Allenatore: Ferraro, squalificato, in panchina il secondo Marino.

NU0VA IGEA VIRTUS: De Falco; Maggio, Maddaloni (46’ Di Mino), Della Guardia; Cess, Joao Pedro (53’ Cardinale), Balsano (58’ Di Paola), Calafiore, Squillace (58’ Ferrara); Samake, Cicirello. Allenatore: Marra.

Arbitro: Caresia di Trento.

Highlights e goal da rivedere sono disponibili sulla pagina facebook ufficiale della Nuova Igea Virtus.

La foto in evidenza è di Santi Mazza, fonte pagina facebook Nuova Igea Virtus.