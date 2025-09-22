La Nuova gradinata tifo del Basket Barcellona invita i tifosi a seguire la squadra al PalAlberti

La nuova stagione è alle porte e tra poco si torna al Palalberti.

La nuova gradinata tifo invita tutti i tifosi, le famiglie, i giovani e gli appassionati a riempire le tribune per sostenere i nostri ragazzi. “La squadra ha bisogno di calore, energia e di quel muro di cori e colori che solo la nostra gradinata sa regalare. Facciamo in modo di essere veramente noi il sesto uomo che scende in campo accanto ai ragazzi, proprio come sappiamo fare.

Quest’anno vogliamo che il Palalberti diventi una vera e propria fortezza, dove ogni partita sia un bagno di passione e appartenenza. Non importa l’età, non importa da dove arrivi: conta solo esserci cantare insieme e spingere la squadra verso nuove emozioni. Porta con te un amico, porta la voce, porta il cuore: il resto lo mettiamo noi. Ci vediamo al palazzetto, più numerosi e uniti che mai.

Avanti ragazzi, insieme si vince”.