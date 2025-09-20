Il Rotary Club di Barcellona ha accolto il governatore Sergio Malizia

Il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto ha avuto l’onore di accogliere il governatore Sergio Malizia in Contrada Condurso, presso la Tenuta Pietravera.

Il Governatore accompagnato dalla segretaria Alessia Di Vita e alla presenza dell’assistente De Luca Felice ha incontrato nel pomeriggio il presidente del Club Nicolò Mazzeo e alcuni soci anche del Rotaract di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Governatore ha avuto modo di constatare la regolarità amministrativa del club oltre i punti di forza anche quelli di debolezza di un club che è presente sul territorio da 20 anni.

La crescita del numero dei soci ha dato segno dell’equilibrio che esiste tra le fasce di età presenti all’interno dei soci del club che conserva un certo appeal di attrazione per i nuovi socie tra i quali regna una fattiva collaborazione e sana dialettica.

Il governatore ha valuto con interesse i progetti del club e ha risposto in maniera esaustiva alle richieste dei soci presenti.

Prima della consueta cena conviviale, alla presenza di un ben nutrito numero di soci, il Governatore ha illustrato quali sono i criteri per rafforzare i punti di forza di un club e in particolare ha illustrato la nuova campagna di solidarietà e di inclusione, la PET TERAPY del Distretto 2110 avviata in tutti i club di Sicilia e Malta in favore delle persone e in particolare dei bambini per dare un sostegno alle loro fragilità.

L’incontro si è poi concluso con la cena conviviale e ancora una volta l’occasione è stata utile per affermare che la crescita di un club deve avvenire insieme alle giovani generazioni tramite un lavoro coordinato nei modi e tempi di realizzazione di progetti del club attraverso un ascolto sempre vivace e costruttivo.