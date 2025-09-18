Nuova Igea Virtus, in arrivo il difensore Rosario Maddaloni

La 𝘕𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘐𝘨𝘦𝘢 𝘝𝘪𝘳𝘵𝘶𝘴 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘯𝘰𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘤𝘲𝘶𝘪𝘴𝘪𝘵𝘰 𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝗥𝗼𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗗𝗮𝗺𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗠𝗮𝗱𝗱𝗮𝗹𝗼𝗻𝗶, 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦 1998, 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘭𝘦𝘨𝘢 𝘢𝘭 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘢 2025/2026.
𝘋𝘪𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰, 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘗𝘢𝘭𝘦𝘳𝘮𝘰, 𝘔𝘢𝘥𝘥𝘢𝘭𝘰𝘯𝘪 𝘦̀ 𝘳𝘦𝘥𝘶𝘤𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘋 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘍𝘪𝘥𝘦𝘭𝘪𝘴 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘪𝘢. 𝘗𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘧𝘦𝘥𝘦𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢𝘯𝘰, 𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦, 𝘩𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘓𝘦𝘨𝘢 𝘗𝘳𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘗𝘰𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘐𝘮𝘰𝘭𝘦𝘴𝘦, 𝘓𝘶𝘤𝘤𝘩𝘦𝘴𝘦, 𝘊𝘦𝘴𝘦𝘯𝘢, 𝘙𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘦 𝘗𝘢𝘭𝘦𝘳𝘮𝘰, 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 120 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘦 7 𝘨𝘰𝘭. 𝘗𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘯𝘢𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘦 𝘦 𝘴𝘪 𝘢𝘧𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘶𝘵𝘵𝘪𝘭𝘦, 𝘳𝘪𝘶𝘴𝘤𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘥 𝘰𝘵𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘰𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘭 𝘭𝘶𝘯𝘨𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘤𝘰𝘭 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪𝘭𝘦 𝘳𝘰𝘴𝘢𝘯𝘦𝘳𝘰.
𝘊𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘧𝘪𝘴𝘪𝘤𝘰 𝘦 𝘷𝘦𝘭𝘰𝘤𝘦, 𝘔𝘢𝘥𝘥𝘢𝘭𝘰𝘯𝘪 𝘦̀ 𝘪𝘯 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘱𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘵𝘰 𝘢𝘳𝘳𝘦𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰, 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘯𝘴𝘪𝘷𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘦 𝘥𝘰𝘵𝘪 𝘣𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦. «𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘢 – 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘨𝘪𝘢𝘭𝘭𝘰𝘳𝘰𝘴𝘴𝘰 -. 𝘏𝘰 𝘢𝘷𝘷𝘦𝘳𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘦 𝘭𝘰 𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘈𝘨𝘢𝘵𝘪𝘯𝘰 𝘊𝘩𝘪𝘢𝘷𝘢𝘳𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘴𝘱𝘰𝘴𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘕𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘐𝘨𝘦𝘢 𝘝𝘪𝘳𝘵𝘶𝘴, 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘦 u𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘤𝘢𝘭𝘰𝘳𝘰𝘴𝘰 𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦».