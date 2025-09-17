Bodybuilding, pioggia di premi per Maurizio Pellizzeri

Pioggia di riconoscimenti Maurizio Pellizzeri, cinquantunenne di Rometta Marea che gestisce la palestra “Victory the total form” di Olivarella.

Da sempre impegnato nel bodybuilding, Pellizzeri, tre volte campione italiano Man phisique master ha conquistato il secondo posto all’Arnold Class Europa di Barcelona e il terzo posto alla Coppa del mondo Las Rozas di Madrid.

La World Cup è una competizione mondiale a cui possono avere accesso solo i vincitori del titolo italiano nella propria categoria e dopo il visto e l’approvazione del presidente della federazione italiana IFBB Benedetto Mondello.

Prima di salire sul palco mondiale i concorrenti devono superare dei rigidi controlli da parte di una giuria internazionale. Solo dopo possono ritenersi validi alla competizione.

Il numero totale dei concorrenti in tutte le categorie superava il migliaio.

Dopo un inizio come arciere ed una fase della propria vita dedicata all’Atletica Leggera, Pellizzeri è rimasto attratto dal culturismo e bodybuilding che da oltre trent’anni è parte integrante della sua vita.