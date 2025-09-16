“Differenziamo Barcellona”: sport, ambiente e comunità in un’unica squadra

“Differenziamo Barcellona” è il progetto promosso da Barcellona Basket per sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza della raccolta differenziata e del rispetto per l’ambiente.

Per realizzare questo obiettivo domenica 21 settembre si svolgerà un evento speciale all’insegna del gioco, della condivisione e della consapevolezza ambientale, grazie alla preziosa collaborazione del settore giovanile Orsa Basket e dell’azienda Dusty, responsabile del servizio di raccolta rifiuti nella città di Barcellona Pozzo di Gotto, con il supporto logistico dell’Amministrazione Comunale.

La squadra giallorossa sarà al completo per un’occasione davvero unica: giocatori, bambini, ragazzi e anche i genitori scenderanno in campo insieme, non solo per divertirsi ma per prendersi cura – concretamente – della propria città, perché fare squadra significa anche raccogliere un rifiuto da terra e imparare a differenziarlo nel modo giusto.



Programma della giornata

* Ore 9:45 – Ritrovo dei partecipanti presso il PalAlberti e saluti istituzionali

* Ore 10:15 – Formazione dei gruppi, capitanati dagli atleti del Barcellona Basket, che partiranno per le vie del centro cittadino “a caccia” di rifiuti abbandonati da raccogliere e differenziare

* Ore 11:30 – Rientro di tutti i gruppi al PalAlberti: il team che avrà raccolto la maggiore quantità di rifiuti differenziati sarà premiato con una cena esclusiva insieme ai giocatori che li hanno guidati

* A seguire – Sessione di giochi e attività ludiche con gli atleti del Barcellona Basket, a cura dell’Orsa Basket Barcellona



“Differenziamo Barcellona” è più di un evento: è un’occasione per educare, coinvolgere e rafforzare il legame tra sport, ambiente e comunità. Perché ogni piccolo gesto può davvero fare la differenza.