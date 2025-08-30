Barcellona Basket, Cigarini: “Due settimane di preparazione molto intense”

Vigilia di primo scrimmage per il Barcellona Basket, impegnato a Piazza Armerina dopo le prime due settimane di preparazione. Presso i locali dello sponsor Farmacia Flaccomio, abbiamo tracciato un bilancio con coach Federico Cigarini.

“Veniamo da due settimane di preparazione molto intensa. Abbiamo fatto molta atletica con il prof. Nania, di basket abbiamo fatto solo gli ultimi due giorni, in cui abbiamo messo dentro una transizione e due giochi per essere abbastanza competitivi per la prima partita di Piazza Armerina. Per noi è il primo test match importante e difficile. Loro vengono da tre settimane di lavoro e hanno già fatto due amichevoli. Per noi sarà importante soprattutto fare andare le gambe, conoscerci tra noi e soprattutto fare errori. Perché dagli errori possiamo migliorarci. Ho trovato un gruppo che si sta unendo, davvero di bravi ragazzi che sono venuti qua per onorare la maglia e la città. Anche i giovani che abbiamo preso stanno lavorando bene e con impegno. Secondo me abbiamo costruito una squadra che può far divertire città e tifosi che vengono spesso a vedere gli allenamenti, sembra che siano contenti del nostro lavoro e speriamo di dargli tante soddisfazioni”.