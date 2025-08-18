Domenica 31 agosto David Trezeguet ospite dello Juventus Club “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela

Domenica 31 agosto David Trezeguet, il più grande marcatore straniero della storia bianconera, sarà ospite dello Juventus Club “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela.

Considerato tra i migliori centravanti al mondo della sua generazione, nel marzo del 2004 è stato inserito da Pelé nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi, redatta in occasione del Centenario della FIFA.

Con le maglie di club, tra Argentina, Francia e Italia, ha conquistato quattro campionati e tre supercoppe nazionali, oltre a due titoli di seconda serie. Si è laureato capocannoniere nel campionato 2001-2002, grazie alle 123 reti siglate per la Juventus, di cui è inoltre il migliore marcatore straniero con 171 gol.

Con la Nazionale francese è stato campione del mondo nel 1998 ed europeo nel 2000.

L’atleta era già stato ospite dello stesso club nell’ottobre 2017.