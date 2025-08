Importante riconoscimento al maestro Giuseppe Pirri per l’opera di divulgazione etico-sociale del judo

Il Maestro Giuseppe Pirri ha ricevuto l’attestato di Cintura Nera V Dan dalla FIJLKA (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Questo riconoscimento non è solo un traguardo personale, ma anche un merito per la sua instancabile opera di divulgazione etico-sociale del Judo.

Il Maestro Pirri ha sempre sottolineato l’importanza dei valori etici e sociali del Judo, promuovendo la disciplina come strumento di crescita personale e di integrazione sociale. La sua dedizione e il suo impegno hanno contribuito a diffondere il Judo come una pratica non solo fisica, ma anche educativa e formativa.

La FIJFIJL ha riconoscouto al Maestro Giuseppe Pirri il suo eccezionale contributo alla divulgazione etico-sociale del Judo e gli ha conferito l’attestato di Cintura Nera V Dan come simbolo di questo importante riconoscimento.