Nuova Igea Virtus, arriva il difensore Lomolino

La Nuova Igea Virtus rende noto di avere acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Vito Lomolino, classe 1996, che si lega al club per la stagione sportiva 2025/2026.

Difensore mancino, originario di Milano, Lomolino è reduce dall’esperienza in serie D col Fiorenzuola. Prima di approdare al club rossonero ha vestito le maglie di San Marino, Legnano, Castanese, Ponte San Pietro, Tritium, Carpi, Siena, Trapani (promozione in serie B), Cuneo, Savona e Sudtirol, esperienze che hanno arricchito il curriculum del calciatore lombardo. Con oltre 200 presenze tra serie C e serie D, Lomolino è cresciuto nei settori giovanili del Modena e dell’Inter, oltre ad avere preso parte a raduni e competizioni internazionali con tutte le selezioni under della Nazionale Italiana.

Abile a ricoprire tutte le zone della retroguardia difensiva, Lomolino è un calciatore con fisicità ed esperienza che aumenterà anche il tasso di qualità della squadra giallorossa.

«Sono strafelice di avere accettato l’offerta della Nuova Igea Virtus – le prime parole del neo giallorosso Lomolino -. Mi metterò subito al servizio del mister e della squadra per prepararmi al meglio a questa nuova avventura. Conosco il calore e la passione della piazza di Barcellona, con cui mi auguro di condividere tanti successi