Barcellona Basket, ingaggiato il play/guardia Vittorio Spada

Il Barcellona Basket ha perfezionato l’ingaggio del play/guardia Vittorio Spada, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 24 febbraio 2004, prodotto del settore giovanile dell’ASD Alias Barcellona.

Vittorio, fin da bambino, ha respirato a pieni polmoni le emozioni del “PalAlberti” insieme a tutta la sua famiglia. Da qui l’amore per la palla a spicchi che, nella stagione 2018-2019, gli vale la chiamata dell’Orlandina Basket, dove rimane per cinque stagioni consecutive, disputando i campionati giovanili Under 15 eccellenza, Under 16 Eccellenza, Under 17 ed Under 19 Eccellenza.

Nella stagione 2019-2020, appena sedicenne fa il suo esordio in Serie C Gold con la maglia dell’Orlandina Lab (con cui disputa anche il campionato Under 19), migliorando anno dopo anno le sue medie, raggiungendo la doppia cifra nella stagione 2021/2022 con 11 punti a gara. Nella stagione 2022/2023 viene aggregato da Under alla prima squadra dell’Orlandina Basket nel campionato di Serie B Nazionale.

Nell’estate 2023 si trasferisce all’Asd Svincolati Milazzo, disputando i campionati di Serie C unica e Under 19 eccellenza nazionale.

Vittorio è reduce da una buona stagione con la maglia della Svincolati Academy in Serie C Unica: 30 presenze e 10.3 punti di media a partita.

“Sono felice ed orgoglioso di tornare ad indossare la maglia della mia città. Qui ho mosso i primi passi nella pallacanestro. Sono felice anche di ritrovare coach Cigarini che conosco bene dalla stagione 2022/2023, quando ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile dell’Orlandina Basket. Spero di ricambiare nel miglior modo possibile la fiducia che la società ha riposto nei miei confronti e proprio per questo non vedo l’ora di iniziare a lavorare e conoscere i miei nuovi compagni.”