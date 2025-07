Nuova Igea Virtus, in arrivo l’attaccante Boubacar Samake

La Nuova Igea Virtus ha perfezionato l’ingaggio del calciatore Boubacar Samake,

Classe 1999, che si lega al club con un contratto dalla durata di due anni.

Attaccante di origini maliane, è reduce dalla stagione in maglia Nissa. Oltre all’esperienza positiva di Caltanissetta, Samake ha vestito le casacche di Trapani, Vibonese, Arezzo, Licata, Roccella, Ariano Irpino, Cervinara e San Tommaso. Stagioni in cui il maliano è riuscito a ritagliarsi spazi arricchiti da numeri importanti, sia in termini di segnature che di assistenze ai compagni di reparto.

Veloce, rapido ed energico, Samake è un calciatore che alza il livello di pericolosità offensiva della squadra giallorossa. In grado di attaccare la profondità, l’attaccante riesce ad unire le proprie qualità balistiche al lavoro di squadra. Vestirà la casacca numero 11.

«Non vedo l’ora di cominciare a lavorare per la nuova stagione con la Nuova Igea Virtus – dichiara Boubacar Samake -. La società mi ha cercato con forza e determinazione, convincendomi soprattutto per il progetto tecnico e la programmazione. La piazza è conosciuta da tutti per la sua tradizione calcistica ed io non vedo l’ora di fare gioire i nostri tifosi».