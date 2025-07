Nuova Igea Virtus, arriva l’attaccante Giorgio Cicirello

La Nuova Igea Virtus ha perfezionato l’ingaggio del calciatore Giorgio Cicirello, classe 1995, che si lega al club per la durata di un anno. Attaccante di forza, classe ed esperienza, il trentenne originario di Sant’Agata di Militello è reduce dall’ottima stagione nel girone I di serie D con la maglia dell’Enna calcio (9 reti). Con oltre 200 presenze in quarta serie, Cicirello può vantare un curriculum di assoluto rispetto, arricchito da oltre 60 segnature e decine di assistenze ai compagni.

In carriera ha vestito anche le maglie di Trapani, Due Torri, Città di Sant’Agata ed Acireale, esperienze che hanno segnato in positivo la crescita umana e professionale dell’attaccante, che sul Longano potrà contare della presenza di ex compagni e di responsabili dell’attuale progetto tecnico incrociati nel recente passato.