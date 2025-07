La Nuova Igea Virtus rinforza la sua rosa con nuovi acquisti. Ultimo in ordine di tempo l’arrivo del centrocampista Vincenzo Bisogno

Giornate di grande fermento per il calciomercato dell’Igea Virtus. Dopo la conferma dei difensori Totò Maltese e Angelo Della Guardia, negli ultimi giorni sono entrati a far parte della squadra giallorossa i centrocampisti Alessio Cardinale, Tommaso Squillace, Joao Pedro, Antonio Atteo e Vincenzo Bisogno ed i difensori Gerard Mirashi, Christian Di Martino. Ultimo in ordine di tempo è stato l’ingaggio per un anno di Vincenzo Bisogno, cresciuto calcisticamente con le società Terzo Tempo e Posillipo, entra a far parte del settore giovanile della Reggina e successivamente del Benevento, dove convince per prestazioni e personalità. Nelle ultime stagioni il prestito all’Ischia e l’ottima parentesi con la maglia del Chievo Verona. Mezzala di qualità e sostanza, Vincenzo Bisogno riesce a ricoprire bene tutte le zone della mediana. Nonostante la giovane età può vantare oltre 50 presenze tra tornei nazionali giovanili, campionato, playoff e coppa di serie D. «Sono felice di essere a Barcellona – dichiara il neo giallorosso Vincenzo Bisogno -. Darò il massimo per questi colori e questa società, che sta programmando un campionato importante. Per me rappresenta un’altra tappa importante della carriera, dunque voglio ricambiare al meglio la fiducia».

La squadra ha inoltre definito il programma del precampionato in vista della stagione 2025/2026, che per la prima settimana si svolgerà in sede, a Barcellona Pozzo di Gotto, da giovedì 24 luglio a giovedì 31 luglio.

Il programma sarà caratterizzato da singole e doppie sedute allo stadio d’Alcontres-Barone, oltre che dallo svolgimento delle visite mediche e dei test atletici. Terminate le attività in loco, il gruppo squadra e lo staff si muoveranno in direzione Randazzo e Maletto, nella provincia di Catania, sedi del ritiro che da venerdì 1 agosto a mercoledì 13 agosto accoglieranno la Nuova Igea Virtus dell’allenatore Salvatore Marra. Maggiori dettagli sul ritiro nel catanese verranno forniti successivamente, così come il programma delle amichevoli.