Il Barcellona Basket comunica di avere ratificato l’accordo con l’atleta Thomas Aguzzoli.

Nato il 27 settembre 2000, originario di Reggio Emilia, “Timmy” è un’ala piccola versatile che fa dell’atletismo la sua caratteristica principale. Le sue lunghe leve lo rendono un ottimo difensore e un elemento molto valido sotto canestro. Una delle sue armi migliori è il tiro dalla distanza, come confermano le ottime percentuali registrate nell’ultimo biennio.

Dopo gli inizi a Reggio Emilia, ha collezionato esperienze a Novellara, Luciana Mosconi Ancona, Montegranaro, per poi vincere la Serie C Gold 2022-2023 con la BMR. Nella scorsa stagione ha indossato le maglie di Viola Reggio Calabria e Action Now Monopoli.