Barcellona Basket, ingaggiato il playmaker Lautaro Fraga

Barcellona Basket ha ingaggiato l’atleta Lautaro Ezequiel Fraga Perez, playmaker argentino nato a Buenos Aires il 22 gennaio 1992, 185 cm di altezza, reduce da una buona stagione con i colori dello Zarate Basket nella Liga A – Argentina.

Lautaro è un giocatore di notevole spessore tecnico e impattante anche sul piano emozionale grazie al suo carisma. Muove i primi passi nella pallacanestro con i Los Indios De Moreno per poi giocare nella massima serie con Obras, Union De Formosa, Platenze e Ferrocarril Oeste.

Quindi l’arrivo in Italia nel 2022, ingaggiato da Tolentino. Fraga si distingue subito per una media di 27.3 punti di media a partita in 7 incontri nel campionato di Serie C Silver. Poi le esperienze di Porto Recanati (dove vincerà il campionato) e Sala Consilina in B Interregionale prima dell’ultima esperienza italiana con la Virtus Arechi Salerno.