L’ASD Barcellona Scacchi brilla al Campionato italiano Giovanile 2025

L’ASD Barcellona Scacchi è stata rappresentata brillantemente nel Campionato Italiano Giovanile di Scacchi 2025 che si è tenuto a Terrasini, in provincia di Palermo.

Nelle categorie under 10 Aldo Ginebri si è classificato settimo assoluto con 7 punti su 9, mentre Giovanni D’Angelo nella categoria under 12, si è piazzato al sessantaduesimo posto con 5 punti e mezzo.

La manifestazione ha visto confrontarsi circa 1200 giovani scacchisti provenienti da tutta Italia per ben 8 giorni. Gli atleti sono stati suddivisi per fasce di età dagli under 8 agli under 18 e nelle categorie maschili e femminili. “Un ringraziamento particolare va ai ragazzi – afferma la società – che mostrano grande tenacia e voglia di fare per uno sport di cui si sono innamorati e che di questi tempi riesce a incuriosire un certo numero di giovani a discapito di tanti altri che spesso sono troppo dipendenti dalla tecnologia informatica e comunicativa. Un ringraziamento per il supporto anche alle famiglie che rappresentano la guida principale dei ragazzi e agli istruttori di scacchi Gaetano Milone, Vincenzo Catalano e Giuseppe Zangla”.