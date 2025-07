Baia Events: Oriana Civile ai microfoni di 24live. Prossimo appuntamento, sabato con i Mangianastri

Oriana Civile (nata a Messina il 19 novembre 1980) è una cantante, autrice, performer e studiosa appassionata della musica tradizionale orale siciliana. Cresciuta a Capo d’Orlando e formatasi tra psicologia e discipline musicali a Palermo, si è specializzata in musicoterapia e ha dedicato la sua vita artistica alla riscoperta delle radici culturali siciliane .Dagli esordi nei locali e piano-bar in gioventù, ha costruito una carriera poliedrica abbracciando generi come folk, blues, jazz, bossa nova, flamenco e World Music. È fondatrice del “Laboratorio di Etnomusicologia AGLAIA” e direttrice artistica del festival “Il Teatro siamo Noi” a Naso. Tra i suoi spettacoli principali:

Canto di una vita qualunque – teatro‑canzone sul ciclo della vita, da cui è stato tratto un album (2016),

Il serio e il faceto, E nascìu la Luci Eterna, Oriana Civile canta la Sicilia, Un matrimonio infelice (dedicato a Rosa Balistreri) e Di mafia si muore sempre tre volte.

Ha aperto il concerto di Noa & Gil Dor al Capo d’Orlando in Blues Festival (2016). È vincitrice di premi prestigiosi: “Premio Miramare” (2016), “Mondo Donna” (2017), “Premio Antimafia Salvatore Carnevale” (2018) e “Premio Maria Messina” (2017).

Le sue collaborazioni artistiche spaziano da Mario Incudine e Pierre Vaiana a Salvo Piparo e Roy Paci.

Nel 2009 ha pubblicato Arie di Sicilia con Maurizio Curcio e si è esibita in Belgio; nel 2019 ha debuttato alla Cité de la Musique di Marsiglia con il progetto A Vuci Long. In sintesi, Oriana Civile rappresenta una voce autentica e impegnata della tradizione siciliana, capace di fondere ricerca etnomusicologica, teatro e impegno civile.