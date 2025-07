Ufficiale, la Nuova Igea Virtus iscritta al prossimo campionato di Serie D: ok dalla Co.Vi.So.D

La Nuova Igea Virtus potrà prendere parte al prossimo campionato di Serie D. La Co.Vi.So.D (Commissione di Vigilanza sulle Società Dilettantistiche) ha infatti espresso parere positivo sulla domanda di iscrizione presentata dal club giallorosso per la stagione sportiva 2025-2026.

A commentare il risultato è stato il segretario generale Rosario Sorrenti, che ha sottolineato l’importanza di questo traguardo:

«Essere una delle prime squadre d’Italia ad avere ricevuto il via libera della Commissione rappresenta un importante riconoscimento al lavoro realizzato in questi mesi dalla società, impegnata a garantire solidità economica, trasparenza gestionale e piena conformità ai requisiti richiesti dalle norme federali. Adesso si guarda al futuro con entusiasmo e determinazione e con l’obiettivo di dare ulteriore vita a un progetto solido in grado di offrire ai tifosi una squadra pronta a difendere con orgoglio i colori giallorossi», ha dichiarato.

Il via libera della Co.Vi.So.D conferma dunque la buona gestione amministrativa e tecnica della società, che ora può concentrarsi con maggiore serenità sulla programmazione della prossima stagione, con l’obiettivo di continuare a crescere e a dare soddisfazioni ai propri tifosi.