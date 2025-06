Messina, lotta alla violenza di genere: due arresti e un allontanamento, nel 2025 già 36 ammonimenti del Questore

Continua senza sosta a Messina l’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere da parte della Polizia di Stato. Negli ultimi dieci giorni, gli agenti hanno arrestato due uomini per violazione di provvedimenti giudiziari e allontanato un terzo soggetto colto in flagranza di maltrattamenti familiari.

Nel primo semestre del 2025 sono già 36 gli ammonimenti emessi dal Questore di Messina per episodi di violenza domestica e stalking.

Arrestato un uomo per violazione del divieto di avvicinamento a Messina

Il primo episodio risale a sabato 21 giugno. Un uomo, classe ’69, è stato arrestato in flagranza dagli agenti delle Volanti per aver violato un’ordinanza del Giudice che gli imponeva di stare lontano dall’abitazione familiare.

Nonostante il divieto di rientrare a casa dopo una denuncia per maltrattamenti in famiglia, l’uomo è stato sorpreso in piena notte all’interno dell’abitazione. La segnalazione della vittima alla Sala Operativa e l’intervento immediato della Polizia di Stato hanno permesso di bloccarlo. L’uomo, trovato anche in stato di ebbrezza, è stato arrestato e, dopo la convalida, sottoposto agli arresti domiciliari.

Strattona la moglie e le ruba il telefono: un altro arresto per violenza domestica

Il 26 giugno un secondo arresto a Messina. Un uomo, classe ’78, ha violato un analogo divieto di avvicinamento. Noncurante della misura cautelare, ha raggiunto la moglie mentre era in auto, l’ha strattonata violentemente e le ha portato via il cellulare che stava usando per riprendere la scena.

Gli agenti di Polizia lo hanno rintracciato in breve tempo presso la sua abitazione grazie ai video di sorveglianza, ricostruendo la dinamica dell’aggressione. L’uomo è stato arrestato in flagranza differita ed è attualmente detenuto in carcere.