Taormina Film Festival 2025: iscrizioni aperte fino al 3 giugno per il concorso “Una vetrina per il cinema”

In vista del Taormina Film Festival 2025, in programma dal 10 al 14 giugno, torna l’atteso concorso creativo “Una vetrina per il cinema”, promosso dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, invita negozi, bar, ristoranti e attività commerciali di Taormina, Giardini Naxos e Messina a raccontare la magia del cinema attraverso vetrine ispirate alla storia cinematografica della Sicilia.

Cinema, territorio e creatività: al via il concorso per attività commerciali

“Vogliamo valorizzare il forte legame tra cinema e territorio, raccontando Taormina e la Sicilia come set cinematografici attraverso gli occhi degli esercenti”, spiega Sergio Bonomo, commissario straordinario della Fondazione. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Simon & Simon di Sergio Indelicato e con il supporto dell’Associazione Imprenditori Taormina, guidata da Carmelo Pintaudi.

Come partecipare a “Una vetrina per il cinema”

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le attività commerciali. Per iscriversi, basta compilare il modulo online disponibile su unavetrinaperilcinema.it entro il 3 giugno 2025. Le migliori vetrine saranno premiate durante le serate del Taormina Film Fest al Teatro Antico, uno dei luoghi simbolo del festival.

La Sicilia raccontata dal grande schermo

“Taormina, con la sua anima greca e il fascino senza tempo, è stata fonte di ispirazione per registi e attori internazionali”, aggiunge Indelicato. “Con questo concorso vogliamo rendere omaggio ai film girati in Sicilia e a tutto ciò che il cinema ha rappresentato per l’identità culturale dell’isola”.

Perché partecipare?