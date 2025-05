Quarto Memorial “U Capusala” in ricordo di Carmelo D’Andrea

A Patti in campo per le donne sottoposte a chemioterapia

Ha raggiunto la sua quarta edizione, l’evento benefico “4° Memorial U Capusala”, manifestazione di carattere sociale e sportivo che si terrà il 7 giugno 2025 dalle ore 16:30 presso il Centro Sportivo Primavera di Contrada S. Giovanni nella città di Patti.

L’evento, patrocinato dal Comune di Patti, per cui si ringrazia il sindaco Gianluca Bonsignore e l’esperto comunale Francesco Nardi, vede protagonisti “I Broncopatici”, un gruppo amatoriale e appassionato di calcio a 7, nato per ricordare la figura di Carmelo D’Andrea, coordinatore infermieristico della Rianimazione, prematuramente scomparso.

Nell’edizione 2025, “I Broncopatici”, coordinati dal dott. Nino Genovese, anestesista e terapista del dolore, grazie alla collaborazione con la dott.ssa Roberta Briguglio (legale rappresentante dell’ass.ne Salus) e con la dott.ssa Rosalba Rossello (Responsabile dell’Oncologia presso l’ospedale di Barcellona P.G.), effettueranno una donazione all’Ass.ne Salus per la realizzazione di parrucche per le donne sottoposte a Chemioterapia.

“C’è un solo modo per ricordare un uomo buono come Carmelo D’Andrea: donare, divertendosi. Quest’anno il pensiero è rivolto all’Ass.ne Salus e a tutti i pazienti oncologici, bisognosi non di oggetti materiali, ma di quei sorrisi che spesso dimentichiamo di regalare”, ha dichiarato il dott. Nino Genovese.

“I Broncopatici” giocheranno una partita amichevole con una rappresentativa della Guardia Costiera, coordinata dal C.F. Alessandro Sarro, che si è dimostrato molto sensibile alla causa dell’iniziativa e per l’intento sociale della manifestazione. A dirigere l’incontro sarà Emilio Cucè.

Ad aver contribuito all’organizzazione, anche il brigadiere Pietro Randazzo della capitaneria di Porto di Milazzo.

Dopo la partita di calcio a 7 i Pulcini delle scuole calcio “Vivi Don Bosco”, “Comprensorio del Tindari” e “Nuova Rinascita” daranno vita a un triangolare.

Nella stessa serata sarà consegnato il “Premio Fascia Laterale” in memoria di Nunzio Pittari alla Dott.ssa Tina Camuti, referente del centro Antiviolenza “No Al Silenzio”, per il suo impegno sociale in un settore delicato come quello della violenza di genere.

Inoltre, si ringrazia per l’organizzazione tecnica dei Pulcini il procuratore sportivo Christian Magistro e per la grande disponibilità Ottavio Miano, Pippo Tramontana e Nunzio Canduci, che ormai da 4 anni partecipano con passione a questa iniziativa.

L’evento è stato sostenuto da: Ma & Co Elettroforniture, Spanò Broker, Cantiere Nautico Aquabat, Consorzio Cassiopea, Servizi funebri San Giuseppe, Aesculapius, Brezzamarina, Alex impianti, Color più.

Allieterà la manifestazione lo spettacolo dell’ASD ONDA TWIRLING.