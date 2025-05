Visita nella città del Longano dell’on. Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla sicurezza

A seguito degli incresciosi fatti di Piazza Alfano ed altri episodi di violenza urbana verificatisi in Città, il Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie, On. Alessandro Battilocchio, è stato in visita stamattina per un sopralluogo a Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo essere stato in piazza Alfano (ex piazza Trento), in via Roma, al parco urbano Magg. La Rosa, l’onorevole si è recato al Commissariato di P.S. e alla Compagnia dei Carabinieri.





L’onorevole Bellocchio e Tommaso Calderone sono stati sentiti ai nostri microfoni.

https://youtu.be/WYF103GPYT0?si=z3I5tFatAFTmhZKU