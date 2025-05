Azione: “Superare il vincolo di esclusività per tutti gli operatori sanitari. È il momento di agire”

La segreteria provinciale di Azione lancia un appello per una riforma urgente che tuteli i professionisti della sanità pubblica e migliori l’efficienza del SSN.

La segreteria provinciale di Azione esprime pieno sostegno all’iniziativa della Federazione nazionale TSRM e PSTRP (Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), che ha riportato al centro del dibattito politico una questione cruciale per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale: l’eliminazione del vincolo di esclusività per gli operatori sanitari.

Ma cos’è il vincolo di esclusività?

Si tratta di una norma ormai anacronistica che impedisce a migliaia di professionisti – tra cui infermieri, fisioterapisti, ostetriche, tecnici sanitari e medici – di esercitare attività lavorative al di fuori del proprio incarico nella sanità pubblica. Anche nel tempo libero, infatti, questi professionisti non possono offrire prestazioni in ambito privato o in altri contesti professionali, neppure in situazioni di emergenza o carenza di personale.

Un blocco che penalizza non solo gli operatori sanitari, privandoli di opportunità di crescita e reddito, ma anche i cittadini, che si vedono negare la possibilità di accedere a servizi sanitari più rapidi, capillari e flessibili.

Perché abolire il vincolo di esclusività nel Servizio Sanitario Nazionale

Azione sottolinea che superare questo limite è fondamentale per:

potenziare l’offerta sanitaria sul territorio,

garantire maggiore accessibilità alle cure ,

contrastare la carenza cronica di personale sanitario ,

valorizzare le competenze interne al SSN e ridurre la fuga verso il settore privato.

“Il tempo delle deroghe temporanee è finito. Serve una riforma strutturale per assicurare pari diritti a tutti i professionisti e rendere il nostro sistema sanitario più equo, moderno ed efficace”, afferma il segretario provinciale Andrea Ferrara, insieme ai delegati nazionali Letizia Sacco e Massimiliano Miceli.

Un appello al Parlamento e al Governo

Azione invita Parlamento e Governo a intervenire con urgenza, per rispondere a una richiesta ormai improrogabile. Il vincolo di esclusività va superato attraverso un quadro normativo chiaro, trasparente e rispettoso delle esigenze dei cittadini e delle legittime aspirazioni dei professionisti.