Barcelona Bridal Fashion Week 2025: la fotografia di Michele Isgrò conquista Yew Loh, CEO di The Atelier Jimmy Choo

In occasione della prestigiosa Barcelona Bridal Fashion Week 2025, il fotografo siciliano Michele Isgrò ha ottenuto un importante riconoscimento per la sua arte fotografica da parte di Yew Loh, CEO e Strategy Manager del celebre brand internazionale The Atelier Jimmy Choo.

Durante l’evento di moda sposa più atteso dell’anno, lo sguardo attento e creativo di Michele Isgrò ha colpito Jew Loh, che lo ha incontrato al termine della sfilata. Il manager ha espresso grande apprezzamento per gli scatti realizzati nel corso dell’edizione 2025, ma anche per una fotografia iconica dello scorso anno che ha catturato con rara precisione l’essenza della collezione. “Tra due punti passa una sola retta”, ha commentato Isgrò, riferendosi alla scelta della posizione perfetta per uno scatto di forte impatto visivo.

Jew Loh ha parlato dell’eredità creativa di Jimmy Choo, direttore creativo del marchio, assente quest’anno per impegni internazionali ma atteso a Barcellona nel 2026. Il concetto chiave che guida la maison è la perfezione artigianale, con l’abito da sposa visto non solo come indumento, ma come simbolo di sogni, amore e speranza per il futuro.

“Vogliamo che ogni donna si senta forte e sicura quando indossa un abito The Atelier. La passerella è stata pensata per esaltare la femminilità e la regalità di ogni sposa”, ha affermato Yew Loh.

Il cambiamento strutturale della passerella quest’anno – più ampia e scenografica – ha permesso l’inserimento di coreografie suggestive, valorizzate da scatti che uniscono tecnica fotografica e narrazione visiva. Le immagini firmate da Isgrò hanno saputo interpretare con eleganza e precisione lo spirito della nuova collezione sposa, catturando l’essenza del brand attraverso dettagli, movimenti e atmosfere.

Il fotografo siciliano, ormai figura riconosciuta nel panorama internazionale della fotografia di moda e glamour, proseguirà il suo percorso artistico nei prossimi giorni nei Paesi Bassi, dove parteciperà al prestigioso concorso “Isis Fashion Awards Holland”, su invito di un’associazione olandese di fotografi artistici.

Michele Isgrò conferma così la sua posizione tra i fotografi italiani più apprezzati nel mondo della moda, grazie a uno stile che coniuga sensibilità estetica, rigore tecnico e capacità di raccontare emozioni attraverso l’obiettivo.