La Nuova Igea Virtus è terza nella classifica nazionale “Giovani D Valore”

La Nuova Igea Virtus si piazza terza nella classifica nazionale “Giovani D Valore” stilata dalla LND, totalizzando 532 punti.

Un risultato che certifica il grande lavoro del club barcellonese nella valorizzazione dei giovani talenti. L’mpegno concreto della società giallorossa in questo settore trova ulteriore conferma nelle recenti convocazioni di Maggio per la Rappresentativa Regionale di Serie D e di Maggio e Palme, scelti per rappresentare il Girone I alla prossima Juniores Cup.