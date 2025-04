“Cuori Ribelli dell’Asp Messina”: la collaborazione internazionale per i bimbi dell’Africa

Il progetto “Cuori Ribelli” rappresenta una collaborazione internazionale per i bambini africani, realizzata fra l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina, il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina (Ccpm) e l’associazione “Una Voce per Padre Pio”.

La convenzione è stata firmata dal direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, il direttore del Ccpm Salvatore Agati, e il presidente dell’associazione “Una Voce per Padre Pio”, Vincenzo Palumbo.

L’obiettivo è quello di formare personale sanitario africano, ma anche di organizzare missioni internazionali in Africa per valutare e trattare, chirurgicamente e gratuitamente, pazienti pediatrici con cardiopatie congenite. Inoltre, è previsto il trasferimento in Italia per i casi non trattabili in loco.

La formazione di operatori sanitari africani avverrà presso il Ccpm, tramite corsi di formazione e tirocini di un anno. Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo è riconosciuto per la sua eccellenza e innovazione ed è incluso nel Piano Mattei del Governo Nazionale per la cooperazione sanitaria. Il team medico-chirurgico del Ccpm ha già realizzato oltre 1800 interventi in paesi in via di sviluppo, confermandosi leader nella cooperazione umanitaria sanitaria. Con questo progetto, il Centro metterà a disposizione un’equipe di cardiochirurgia pediatrica per quattro missioni annuali, supportando lo sviluppo professionale del personale medico e infermieristico locale.

L’associazione “Una Voce per Padre Pio”, che al momento collabora solo con due eccellenze come l’Asp di Messina e il Gaslini di Genova, invece fornirà materiali sanitari, farmaci e gestirà i rapporti necessari per le missioni, oltre a facilitare il trasferimento in Italia di minori e personale medico per formazione.