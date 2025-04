La Nuova Igea Virtus pareggia con il Castrum Favara (1-1)

Il Mister Panarelli: “Complimenti ai miei ragazzi”

Resistono al Favara i giallorossi e tornano a casa con un pari prezioso. Non era una trasferta semplice e lo sapevamo. Il “Bruccoleri” era gremito, l’atmosfera carica e il Favara aveva fame di punti. Ma la Nuova Igea Virtus ha risposto “presente”, portando a casa un pareggio che vale tanto, soprattutto per come è maturato.

La giornata non è iniziata nel migliore dei modi: un infortunio al primo assistente ha fatto slittare il calcio d’inizio di mezz’ora, segnale di una partita già carica di tensione. Ma alla prima vera occasione, la squadra barcellonese ha colpito. Al quarto d’ora è Calafiore a rompere l’equilibrio con un’autentica perla: un gol che ci ha proiettati avanti nel punteggio e ha gelato lo stadio.

Da lì in poi è iniziata la battaglia. Il Favara ha alzato il baricentro, e i giallorossi si sono affidati al giovanissimo portiere, Francesco Costantini, classe 2006, che ha dimostrato di valere tanto. Prima su Vaccaro, poi su Varela e infine su La Piana: interventi prodigiosi e una sicurezza da veterano che ha tenuti vivi i tifosi nei momenti più delicati.

C’è stato anche un episodio dubbio nell’area, con proteste dei padroni di casa per un contatto su La Piana, ma il direttore di gara ha lasciato correre.

Nel secondo tempo è arrivato il pari di Varela, che ha approfittato di una delle poche incertezze della nostra difesa. Da lì in poi, la partita si è incattivita, spezzettata, innervosita. La Nuova Igea Virtus si è chiusa bene contro la squadra di casa, gestendo i momenti chiave e – quando serviva – ha anche saputo rallentare il ritmo per spegnere la foga del Favara.

Un punto che fa respirare e avvicina all’obiettivo. In un campo ostico, usciamo con un pareggio e la consapevolezza di avere ancora fame e coraggio da vendere e di avere fatto un ottimo lavoro, come commentato anche da Mister Panarelli.