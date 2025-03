Milazzo, presentato a Palazzo D’amico “Dulcissima – Festival della pasticceria”

21 – 23 marzo 2025

A Palazzo d’Amico si è tenuta la conferenza stampa di Dulcissima – Festival della pasticceria siciliana che si terrà al Parco Corolla dal 21 al 23 marzo con il patrocinio del Comune di Milazzo e la collaborazione di Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani). Con Dulcissima sarà celebrata la pasticceria siciliana con sedici espositori scelti tra le eccellenze siciliane. Proposte dolciarie d’elite e show cooking.

Dalla cassata ai cannoli, dalla pignolata ai sospiri, passando per le moderne contaminazioni tra il dolce e il salato, la Sicilia vanta una tradizione dolciaria unica e ricca di storia, capace di unire sapori, culture e influenze diverse e l’evento punta a diventare un appuntamento fisso per gli amanti della pasticceria di qualità. A presentare l’iniziativa sono stati gli assessori Angelo Maimone e Antonio Nicosia; Santi Grillo, direttore del Parco Corolla; Peppe Liotta, presidente di Conpait; Mario Sfameni, presidente “Ecomuseo Chersoneso d’oro”; Rosario D’Angelo, Elisa Chillemi e Soccorso Colosi in rappresentanza degli espositori; Giovanni Remigare, presentatore dell’evento.



Dal 21 al 23 marzo, dunque, il Parco Corolla celebrerà questa straordinaria eredità. Sedici tra le pasticcerie più rinomate della provincia di Messina porteranno le proprie creazioni, coniugando tradizione e innovazione, nel segno della continuità tra passato e futuro. Il festival si configura come una vera e propria celebrazione dell’arte dolciaria, con stand allestiti al primo piano della galleria del Parco Corolla, dove le pasticcerie presenteranno le proprie specialità che spaziano dai dolci iconici fino a proposte più sperimentali che uniscono ingredienti inediti e tecniche innovative.

«Stiamo piantando un seme che dobbiamo curare e fare crescere – assicura Liotta – Con Dulcissima racconteremo la Sicilia e la sua cultura attraverso la pasticceria».

Non mancheranno gli show cooking, momenti imperdibili in cui i maestri pasticceri si alterneranno sul palco per mostrare dal vivo le fasi della preparazione di alcuni dei dolci più rappresentativi.

Gli spettacoli saranno visibili anche su un maxi schermo per garantire una piena fruizione dell’evento da parte del pubblico.

La prima giornata di Dulcissima prenderà il via venerdì 21 marzo dalle 17 alle 20, mentre nel weekend del 22 e 23 marzo gli stand saranno operativi già dalle ore 10 del mattino.

«L’attenzione verso il mondo della food experience è ormai consolidata e il consumatore è sempre più esigente, alla ricerca di prodotti di qualità e tradizione – spiega Santi Grillo, direttore del Parco Corolla – Con questo evento puntiamo a ottenere una ribalta regionale, promuovendo la pasticceria siciliana in tutte le sue sfaccettature. Il dolce è un elemento che unisce la famiglia e piace a grandi e piccoli, e vogliamo che questo festival diventi un appuntamento immancabile per il pubblico».

Il festival offrirà anche un’opportunità per riscoprire le origini della pasticceria siciliana, nata dall’incontro tra dominazioni arabe, normanne e spagnole, che hanno lasciato un’impronta indelebile su ingredienti e preparazioni. Mandorle, miele, ricotta, agrumi e pistacchio sono solo alcuni dei protagonisti di questa tradizione secolare, che si rinnova continuamente grazie al talento e alla creatività dei pasticceri siciliani.

«Questo appuntamento è un punto di svolta. I promotori sono riusciti a coinvolgere in maniera compatta una categoria che in passato era restia alla collaborazione», hanno puntualizzato Colosi, Chillemi e D’Angelo.

Gli assessori Nicosia, Maimone e il presidente Sfameni hanno sottolineato anche l’importanza della sinergia tra l’amministrazione e il Parco Corolla nell’ottica della promozione di tutto il territorio.

LE DATE E GLI ORARI

• venerdì 21 marzo:

– Apertura stand dalle 16:00 alle 20:00



• sabato 22 marzo:

– Apertura stand ore 10:00 alle 20:00



• domenica 23 marzo:

– Apertura stand ore 10:00 alle 20:00

SHOW COOKING:

• Venerdì 21 Marzo:

17:00 – 17:45 – Angelo Cardella (Angelo Cardella): La Mille Sfumature del Cioccolato

18:00 – 18:45- Vincenzo La Monica (Pasticceria La Monica): Green Tart

19:00 – 19:45 – Lillo Freni (Pasticceria Freni): Pignolata